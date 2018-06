Guerra comercial con EU elevará precios de productos y al dólar

CIUDAD DE MÉXICO.-La imposición de impuestos compensatorios por parte de la Secretaría de Economía a al menos 10 productos estadounidenses podría encarecer el mercado interno en México y al mismo tiempo el de las exportaciones, alertó Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN).

En entrevista con Publimetro, aclaró que las medidas arancelarias del gobierno mexicano no compensan a las del aluminio y acero de EU pues no fueron analizadas con tiempo ni con expertos en el tema. Por lo tanto, provocará el aumento de algunos productos de importación y en el consumo interno ya que muchos productos manufacturados en México tiene insumos provenientes del vecino del norte.

Los aranceles al acero que, también incluyen a Canadá y a la Unión Europea, entran en vigor este 1 de junio, desde este jueves ya comenzaron a impactar en el precio del dólar al superar éste los 20.15 pesos y podría alcanzar los 22 pesos en los siguientes días.

Por otra parte, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C. (IDIC) determinó que estos aranceles corresponden a una Guerra Comercial que libra con China, y de la cual recomiendan, México debe deslindarse.

¿De dónde surge esta medida arancelaria de EU para el acero y el aluminio mexicano?

En el informe que entregó la Oficina Comercial de Estados Unidos el pasado 8 de marzo, se determinó la imposición de aranceles a 34 países que están afectando al mercado estadounidense. El informe nace de un estudio que se realizó de abril a octubre de 2017 y en el cual se da un panorama de las prácticas dañinas de ciertos países al sector acerero. De marzo a mayo, Estados Unidos invita a China, Australia, Argentina y otros países a negociar este arancel.

¿Por qué México, Canadá y la Unión Europea no negociaron este arancel?

Los países de la Unión Europea, México y Canadá no negociaron con EU porque querían negociarlo en las pláticas del TLCAN. Vemos ahí como estos países que sí negociaron son importantes proveedores de Estados Unidos en materia acerera, y en aluminio mucho tiene que ver que son proveedores de autopartes para la industria automotriz.

¿Cómo podrán afectar a la negociación del TLCAN?

En el TLCAN ahorita tenemos un impass, es decir, está en hibernación. Algo importante es que las negociaciones empezaron el 17 de agosto de 2017, la investigación de mercados inició el 1 de abril de ese año, es decir meses atrás. Esta imposición no tiene que ver con las negociaciones del TLCAN, se empatan pero no se contaminan, son paralelas.

México no quiso negociar de manera paralela el tema de impuestos compensatorios de acero y aluminio para no contaminar la negociación del TLCAN. Una de esas consecuencias de la falta de coordinación entre las autoridades participantes en el TLCAN es que no se negoció de manera paralela el tema de los aranceles al acero.

¿Qué consecuencias tendrán estos aranceles impuestos por la SE a México?

Se debe tener mucho cuidado sobre qué productos provenientes de EU son susceptibles de aumentarles impuestos compensatorios, porque México al igual que EU, no puede de manera unilateral imponer un arancel sin antes hacer un estudio.

Cabe destacar que México, del 100% de los productos que exporta en un bien terminal, 83% requiere insumos de importación, por los que si se ponen impuestos espejo de 20 a 25% se va a encarecer la producción interna. Estos son los resultado de no haber impulsado el mercado interno de la oferta y ahora resulta que queremos proteger el mercado interno y terminaremos protegiendo monopolios.

Por otro lado, con la medida de EU se afectará la producción de las industrias de autopartes, electrónica, electrodomésticos, de la construcción, (semi) conductores, siderúrgica, alimentos enlatados, entre otros. En conjunto habrá una afectación del orden de 25 mmdd.

¿En este encarecimiento, los consumidores serían los mas afectados?

Así es, va aumentar los precios y por lo tanto, estaría disparándose la inflación. Además a partir de mañana la Secretaría de Hacienda deja de subsidiar la gasolina, por lo que estaremos también un incremento ahí. Aunado a esto el tipo de cambio muestra un gran incremento que representará un encarecimiento de las importaciones y del mercado interno.

¿Tras el anuncio, el dólar comenzó subir, cuál es su pronóstico en los días siguientes?

Algo importante, el Banco de México debe pensar en medidas cambiarias inmediatas para detener el aumento del dólar con respecto al peso. El pronóstico que hacemos en el LACEN es que el dólar estará en 21.50, +/- .50, es decir. 21 a 22 pesos. Si el Banco de México tiene una buena participación, entonces el dólar se mantendría por debajo de los 21 pesos.