Guajardo: renegociación del TLCAN no será pelea de box

CIUDAD DE MÉXICO.-El secretario de Economía, Ildefonso Guajarado Villarreal, afirmó que el gobierno de México está más que listo para renegociar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, luego de que se dio a conocer que del 16 al 20 de agosto se realizará la primera ronda de negociaciones y destacó que el proceso de consultas públicas con los sectores productivos nacionales continúa avanzando.

En entrevista en el marco de la Inauguración del Centro Nacional de Diseño, Innovación y Manufactura de Rotomoldeo para Sectores Industriales y Especializados, el funcionario federal agregó que la postura es la de impulsar un acuerdo competitivo del siglo 21, en donde la imposición de aranceles a las importaciones no tendrá cabida, ya que estos encarecen el costo de vida de los mexicanos y no se generará una industria no competitiva.

Por su parte, el jefe de Gobierno y presidente en turno de la Conferencia de Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Ángel Mancera, afirmó que ese organismo cerrará filas en torno a las negociaciones que realice la Secretaría de Economía.

Indicó que en su reciente visita a Estados Unidos, los mandatarios estatales dejaron en claro que en la negociación del TLCAN, México debe ser visto como un par y no como un país de mano de obra barata.

En su oportunidad, Ildefonso Guajardo dijo que a 22 años de TLC es momento de abrir el camino a las pequeñas y medianas empresas, ya que éstas son las grandes generadoras de fuentes de empleo a nivel nacional.