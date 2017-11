Grupo de 6 elige a los candidatos de López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de Elecciones de Morena, encargada de las encuestas y procesos que definen a los coordinadores de organización, quienes a la postre son candidatos, está integrada por un sociólogo, dos abogados, una licenciada en Comunicación, una lideresa popular y un pasante de Economía.

Un documento obtenido por EL UNIVERSAL detalla que quienes trabajan en el proceso para elegir a los candidatos del partido que preside Andrés Manuel López Obrador son Gustavo Aguilar Micceli, coordinador de la comisión. Es licenciado en Sociología y ha sido funcionario del Gobierno de la CDMX.

Además, Javier de la Huerta Cotero, pasante de Economía, quien fue asesor en las delegaciones Iztapalapa y Cuauhtémoc; Nohemí Verónica Beraud Osorio, secretaria técnica de la comisión, con estudios de maestría en Comunicación Política; Guadalupe Reyes Sahagún, ex diputada federal; Sergio Alejandro Durán Álvarez, abogado y ex funcionario capitalino, y Fabiola Margarita López Moncayo, licenciada en Derecho y ex coordinadora en Cuauhtémoc.

Entre las atribuciones del grupo está calificar perfiles de aspirantes. Esta comisión dio seguimiento a la encuesta en la que Claudia Sheinbaum salió mejor posicionada para la candidatura a la jefatura de Gobierno de la CDMX, por encima de Ricardo Monreal.

Los grandes electores

– Gustavo Aguilar Micceli. Sociólogo

– Javier de la Huerta Cotero. Pasante de Economía

– Nohemí Verónica Beraud. Maestría en Comunicación Política

– Guadalupe Reyes Sahagún. Lideresa popular

– Fabiola Margarita López. Abogada

– Sergio Alejandro Durán Álvarez. Abogado