Gringos agreden a pareja latina y los llaman ‘frijoleros’

CIUDAD DE MÉXICO.- Como bien sabes, el racismo es un sentimiento o comportamiento que suele manifestarse con el menosprecio de otro grupo étnico.

Lamentablemente, desde tiempos remotos, los seres humanos han tenido que soportar conflictos y rechazos por esta razón.

Los que más se han visto afectados son los afroamericanos y los latinos.

Un claro ejemplo de esto es un video del que te hablaremos a continuación.

Recientemente se dio a conocer en redes sociales un video que muestra cómo una pareja de estadunidenses agrede verbal y físicamente a un familia latina.

El terrible acto racial ocurrió en una carretera de San Fernando, California, y fue grabado por Patty Martinez, la hija de los afectados.

Aún no se sabe qué ocurrió después del incidente.

Racist white couple jumps out of car to confront a Latino couple in a case of road rage. After being accosted and called ‘beaners,’ the Latino couple opens up a can of whoop behind and sends the Klan couple bact to their car shirtless.

Video by @PattyMonstercx#WontHeDoIt pic.twitter.com/I16MKslFeS

— Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) 9 de junio de 2019