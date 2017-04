Grave problema de los basureros clandestinos

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La falta de cultura entre los ciudadanos y en la que también incurren empresas e industrias provocan el surgimiento de basureros clandestinos por lo que se ha iniciado un estudio o análisis que tiene como finalidad atacar este problema, señaló Sergio Arturo González Medina.

“El problema tiene que ver no sólo con los basureros clandestinos, si no también con lo que se refiere al uso de los rellenos sanitarios en donde se ha detectado la presencia de residuos biológico contagiosos, como en Victoria, en donde la PROFEPA retiró 20 toneladas de ese tipo de residuos”, dijo.

El sub Secretario de Medio Ambiente dijo lo anterior al ser consultado a cerca del endurecimiento de la vigilancia para verificar que es lo que están tirando al relleno sanitario, no sólo el que opera en la capital del estado si no en el resto de los rellenos sanitarios controlados de Tamaulipas.

Dijo que personal de esta dependencia descubrió la mala disposición final de esos desechos biológico contagiosos y que al ser materia de la dependencia federal, se comunicó de inmediato para que esta interviniera, como fue en su momento.

A raíz de ello se ha estado reforzando la vigilancia en los rellenos sanitarios y se ha comenzado a trabajar en un estudio cuyos resultados deberán de estar listos en uno o dos años, para atacar el problema de los basureros clandestinos.

“Hay muchos en los diferentes municipios, y para lograr tener un control deberemos de trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales y federales”, comentó.

El funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente comentó que la intención es lograr un mejor control de esta situación y buscar acrecentar en la sociedad el sentido de responsabilidad en el manejo de sus desechos, en lo cual, también deben de colaborar las empresas y las industrias.