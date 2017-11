Gran jornada para equipos ingleses en Champions League; Sevilla ganó y Borussia empató

CIUDAD DE MÉXICO.- Vaya jornada para los equipos ingleses en la Champions League, pues de los tres equipos que tuvieron actividad este miércoles, los tres sacaron los tres puntos con amplia superioridad, sobre todo el Tottenham que derrotó 3-1 al Real Madrid en Wembley.

Mientras tanto en el Estadio San Paolo, el Nápoles recibió al Manchester City, en el que quizá fue el mejor duelo de la jornada al terminar 4-2 a favor de los ‘Citizens’ gracias a los goles de Otamendi (34’), Stones (48’), Sterling (92’) y Agüero (69’); con su tanto el delantero argentino se convirtió en el máximo anotador del equipo.

En Anfield el Liverpool recibió al modesto Maribor en lo que fue un partido más que complicado durante a primera mitad, pero que lograron definir y sentenciar en el compenetro gracias a los goles de Salah (49’), Can (64’) y Sturridge (90’).

El Sevilla fue el único equipo español que levantó la mano por el futbol de su país, pues a diferencia del Real Madrid o Barcelona, sí lograron sacar los tres puntos ante el Spartak de Moscú gracias a los goles de Lenglet (30’) y de Banega (59’).

En otros resultados de la jornada, el Porto derrotó 3-1 al RB Leipzig; el Shakhtar Donetsk derrotó 3-1 al Feyenoord; el Besiktas empató a un gol con el Mónaco y el Borussia Dortmund dividió unidades ante el APOEL.

⚽️ RESULTS ⚽️@SpursOfficial & @ManCity book their places in the Round of 16! 👏👏👏

#UCL pic.twitter.com/Q8C69Cq8gw

— Champions League (@ChampionsLeague) 1 de noviembre de 2017