Gran idea el muro de Trump: Primer Ministro de Israel

CIUDAD DE MÉXICO.- El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconoció que construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México es una gran idea.

Por medio de un mensaje en la red social Twitter, el mandatario resaltó que está estrategia logró frenar la inmigración ilegal en la frontera sur de Israel con Egipto.

“El Presidente Trump tiene razón. Construí un muro a lo largo de la frontera sur de Israel. Detuvo toda la inmigración ilegal. Gran éxito. Gran idea”, escribió este sábado el líder israelí.

President Trump is right. I built a wall along Israel’s southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 28 de enero de 2017