Graco Ramírez asegura que Peña Nieto supo de fallas en Paso Exprés

CIUDAD DE MÉXICO.- En reunión de trabajo con integrantes de la Tercera Comisión del Congreso de la Unión, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu, afirmó que el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, “miente” porque su administración sí informó de las fallas técnicas en el Paso Exprés de Cuernavaca y que incluso el presidente Enrique Peña Nieto estuvo enterado de ello.

“Me resistí, se me llama del Estado Mayor Presidencial y me dicen que el Presidente me espera porque yo argumenté tener una reunión de la Conago y que el presidente me espera en Los Pinos, pero llegamos una hora y media tarde, aun así me esperaron.

“En la conversación se lo dije al Presidente y lo conversamos pero él aseguró que en 48 horas esto estaría resuelto. Nunca aceptamos la irresponsabilidad de que el Secretario de Comunicaciones dijera que era cuestiones de señalética y mover señales y terminar la obra totalmente a sabiendas que había una falla estructural, que tarde que temprano, como lo advertimos un año antes, no iba a servir el drenaje de ese tramo de la carretera”.