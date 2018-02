‘Gracias a Dios ya me siento bien’, dice sobreviviente de cáncer

NUEVO LAREDO, TAM.- La señora Francisca Villarreal Garza de 69 años de edad paciente de cáncer de mama, fue una de las mujeres que estuvo presente durante la plática que brindó este miércoles el doctor, Héctor Sierra Castillo director del Centro Oncológico. El desarrollo de la conferencia se abordó todo lo relacionado con esta enfermedad.

La paciente mencionó que hace dos años le detectaron el cáncer en DIF Municipal, por lo que de inmediato fue referida al Oncológico, desde entonces acude para recibir el tratamiento aún y cuando ya no siente ninguna molestia.

“Cuando me dijeron que tenía cáncer sí me sentí un poco mal, pero lo que hice fue seguir adelante, me realizaron las quimioterapias y sí tuve muchas consecuencias, pero gracias a Dios ya me siento bien, aquí nos tratan muy bien, y mi familia también me a apoyado bastante”, expresó.