Graban escape de homicidas del vocalista de la Banda Cuisillos

Fiscalía insiste en que fue una agresión directa contra el vocalista; la grabación no se difundirá para no entorpecer las indagatorias.

JALISCO.- El fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer, sostuvo que el homicidio de Francisco Ernesto Ruiz, vocalista de la Banda Cuisillos fue una agresión directa y no un asalto. Mencionó que existe un video de seguridad donde se aprecia a dos atacantes escapando en un vehículo, aunque afirmó que éste no se difundirá para no entorpecer las indagatorias.

El cantante fue victimado la tarde del viernes en su domicilio de la calle Samuel Ramos a su cruce con Monte Olivette en Lomas de Independencia.

Almaguer señaló que no se ha descartado una sola de línea investigación sobre el crimen, aunque por la versión de la esposa del fallecido, los criminales sólo arribaron a la casa del intérprete para cometer el crimen.

De la misma manera, el titular de la dependencia dijo que se analiza el calibre de las armas con las que le dispararon, las cuales son calibre 25 y 38 milímetros.

“El dato que tenemos, la información, es que esta persona se encontraba en la cochera de su casa realizando una actividad en su vehículo, cuando estos sujetos ingresan. Él trata de ir hacia adentro de su propio domicilio y es cuando es alcanzado y le hacen dos disparos en la cabeza. Testigo de esto es su esposa”, citó Almaguer.

El funcionario mencionó que Francisco Ernesto Ruiz combinaba sus actividades musicales con la compra y venta de coches, por lo que esto también sería una de las líneas de investigación sobre el asesinato.

Explicó que las áreas de robo a casa-habitación y de homicidios han trabajado de manera conjunta en las investigaciones de este homicidio, pero los resultados que arroja la indagatoria, es que fue una agresión directa.

“Desde el primer momento no hay un sólo indicio, desconocemos cual fue el origen de que se haya señalado que fue un robo o un asalto. Lo que nosotros hemos encontrado de acuerdo a los testimonios, las entrevistas y por supuesto el dictamen que estamos esperando forense de la mecánica del suceso en la escena del crimen, es que fue una agresión directa”.

El fiscal rechazó que el vocalista de la banda Cuisillos hubiera recibido amenazas previas.