Grabación revela que Trump desconocía despido de excolaboradora

NUEVA YORK.- La excolaboradora de la Casa Blanca, Omarosa Manigault, difundió hoy una nueva grabación en la que el presidente Donald Trump parece desconocer que ella había sido despedida de su puesto como asistente en la oficina presidencial.

En un programa de televisión del canal NBC, Manigault reveló un audio que sugiere que Trump ignoraba decisiones tomadas en su oficina por su propio jefe de gabinete, John Kelly.

“Omarosa, ¿qué está pasando? Acabo de ver en las noticias que estás pensando en irte, ¿qué pasó?”, preguntó Trump en una conversación telefónica luego de que Manigault hubiera sido despedida, en diciembre pasado.

“El general Kelly se me acercó y me dijo que ustedes querían que me fuera”, respondió Manigault.

Trump añadió: “no. Nadie me lo contó. Sabes, ellos manejan una gran operación, pero yo no lo sabía. No lo sabía. ¡Maldita sea! No me encanta para nada que te vayas”.

La grabación fue difundida un día después de que también en televisión se difundiera el audio del despido de Manigault a manos de Kelly. En el audio, se escucha a Kelly afirmar que “el personal y todos los miembros del personal trabajan para mí, no para el presidente”.

El domingo, Manigault aseguró además que funcionarios del gobierno están encubriendo el grado del declive mental del presidente Donald Trump, a quien se le dificulta procesar información compleja.

“Continúan engañando a esta nación sobre que tan disminuido mentalmente se encuentra, sobre lo difícil que es para él procesar información compleja, sobre cómo él no está involucrado en algunas de las decisiones más importantes que impactan a nuestro país”, expresó Manigault.

Manigault, quien durante casi un año fuera la colaboradora de origen afroamericano de mayor perfil en la Casa Blanca, promociona su libro “Unhinged: An Insider Account of the Trump White House”, que describe su experiencia en la Casa Blanca.

Trump reaccionó con furia este lunes a las nuevas revelaciones de Manigault. En su cuenta de Twitter, el presidente llama a la excolaboradora “escoria” y “perdedora” que le rogó con lágrimas en los ojos por un empleo.

“La gente en la Casa Blanca la odiaba. Ella era cruel, pero no inteligente. Raramente la veía, pero escuché cosas realmente malas. Desagradable para las personas, constantemente se perdía las reuniones y el trabajo”, escribió Trump.