Gotham: vistazo a Scarecrow y primer traje de Batman

CIUDAD DE MÉXICO.- Al final de la temporada tres, los fieles de Batman experimentamos una gran emoción al ver al joven Bruce Wayne (David Mazouz) acercándose cada vez más a su destino como el vigilante enmascarado. Ahora, un clip de la cuarta temporada de Gotham lo muestra enfundado en un traje negro y una máscara para proteger su ciudad.

A pesar de los esfuerzos de Alfred (Sean Pertwee) por disuadirlo de esa arriesgada empresa, Bruce Wayne afirma que nunca se “sintió tan vivo” como con la máscara.

Sobre el final de la temporada anterior, el propio Mazouz dijo en una entrevista a ComicBook.com: “Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Fue increíble”, en una entrevista anterior. “Cuando John Stephens, nuestro productor ejecutivo, me habló de ese momento, estábamos rodando, creo, el episodio 10 de la tercera temporada, y yo dije, oh, Dios mío. Estaba en estado de shock y no podía procesarlo”.

Mazouz también insinuó que en Gotham parecía avanzar hacia la transición de Bruce Wayne en Batman: “Otra cosa que me preocupaba era que íbamos a llegar a la Temporada 4 y los escritores pensarían, ‘Sabes, creo que lo hemos llevado apresuradamente, vamos a retroceder un poco’. Y sucedió exactamente lo contrario, la historia sigue en esa dirección, diría que se acelera en esa dirección, que no va a detenerse”.

El tráiler también ofrece una visión aterradora en el Scarecrow (Charlie Tahan), a quien ya habíamos visto como Jonathan Crane en la primera temporada de Gotham, en los episodios “The Fearsome Dr. Crane” y “The Scarecrow“, los cuales se centraron en el padre de Jonathan, Gerald, y sus intentos de crear un suero que eliminaría el miedo de cualquiera que lo tomara.

Gerald se autoadministró el suero y luego le dio dos dosis a Jonathan, luego abrió fuego contra la policía y fue asesinado a tiros. Con una sobredosis del suero, Jonathan comenzó a sentir los efectos negativos de la droga, pues miró a un espantapájaros y comenzó a gritar. Lo llevaron a un hospital donde los médicos descubrieron que se estaba condenado a alucinar permanentemente su peor miedo. Parece que Jonathan Crane está recuperado y listo para esparcir miedo sobre Gotham City.

Finalmente, el clip también muestra el regreso de algunos personajes recurrentes de la serie.

Fuente: SmashMéxico