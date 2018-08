Gorillaz regresa a México

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de haber levantado sospechas sobre una posible visita a México, la banda británica Gorillaz confirmó que se presentará en el Palacio de los Deportes.

La banda de 2-D, Noodle, Russel Hobbs y ahora Ace, que este año se presentó en el Vive Latino, anunció en redes sociales que cerrará su gira internacional The Now Now con un concierto en la Ciudad de México el próximo 24 de octubre.



Los boletos saldrán a preventa el 29 de agosto y la venta general es el 31 del mismo mes. Los precios oscilan entre $580 y $980.

The Now Now, el último material de la agrupación, salió el 29 de junio de este año y tiene 11 canciones, entre ellas “Humility”, su primer sencillo y en el que sale Jack Black en el video, “Idaho” y “Lake Zurich”.

La primera vez que Gorillaz visitó México fue en 2002.

Detalles

Dónde: Palacio de los Deportes, Río Churubusco s/n, colonia Granjas México

Cuándo: 24 de octubre, 21 h

Costo: $580 a $980