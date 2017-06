Google tiene un fidget spinner oculto en su buscador

CIUDAD DE MÉXICO.- Sí, sólo se necesitó de cuatro baleros para volver loco al mundo. El fidget spinner es ese juguete del cual se ha construido una mitología a su alrededor y nadie ha quedado fuera de la fiebre que este peculiar objeto produce. Ni siquiera Google, pues la gran G ha creado un spinner virtual y lo ha ocultado dentro de su buscador.

El único problema es que este easter egg no se encuentra disponible para la versión en español. Pero no te preocupes, no tendrás que encogerte de hombros y salir a la calle buscando el juguete. Aquí te decimos cómo encontrar el fidget spinner que Google puso en su buscador en cinco sencillos pasos:

Escribe la palabra “spinner” en el buscador de Google.

Cambia el idioma haciendo click en la pestaña de Preferencias que se encuentra debajo de la barra de búsqueda.

Elige el inglés como idioma.

Acepta y guarda los cambios.

El spinner aparecerá automáticamente en los resultados arrojados por la búsqueda, utiliza el mouse para girarlo o, si tu pantalla es táctil, puedes utilizar tus dedos.

Algunos sitios ya ofrecen la posibilidad de jugar el fidget spinner de manera virtual y por lo tanto en Google, donde son fanáticos de este tipo de easter eggs y juegos, no podían quedarse atrás. Una cosa más, cuando te aburras de jugar, y si lo deseas, regresa el buscador a su configuración original.

Fuente: Código Espagueti