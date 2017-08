Google presentará el Pixel 2 en octubre

CIUDAD DE MÉXICO.- La segunda generación de la línea de teléfonos de Google, el Pixel 2 y el Pixel XL 2, podrían ser presentados el próximo jueves 5 de octubre, de acuerdo al muy acertado ‘leaker’ de tecnología móvil Evan Blass.

Google’s second-generation Pixel handsets, powered by Snapdragon 836 SoC’s, will be unveiled on October 5th.

— Evan Blass (@evleaks) 24 de agosto de 2017