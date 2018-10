Google Plus cierra por una filtración de datos que afecta a los usuarios

Google Plus fue una apuesta del gigante de las búsquedas hace ya unos años. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Google Plus fue una apuesta del gigante de las búsquedas hace ya unos años. No le salió todo lo bien que quisiera, pero aun así contaba con millones de usuarios. Hoy podemos anunciar que Google Plus cierra. El motivo es una grave filtración de datos que afecta a sus usuarios. Esta vulnerabilidad permitió la filtración de datos privados de los usuarios durante los últimos 3 años. Sin duda un fallo de enorme importancia. Recientemente vimos una extensión para evitar el rastreo de Google.

Google Plus cierra tras una grave vulnerabilidad

Podemos hacernos una idea de los datos de los usuarios que han sido filtrados durante este tiempo. Todo tipo de información personal como nombres de usuarios, direcciones de e-mail, fotos de perfil, fecha de nacimiento… Un problema grave que provoca el cierre de uno de los servicios de Google.

Concretamente estos datos han estado expuestos para los desarrolladores externos. Exactamente a 438 desarrolladores. Desde Google han indicado que no tenían forma de saber si pudieron hacer un mal uso de estos datos o no. Este error técnico lo descubrieron el pasado marzo. La compañía estima que han estado expuestos los datos de más de 500.000 usuarios, como nos adelantan nuestros compañeros de ADSLZone.

Hay que mencionar que, según información de Google, ni ellos mismos podrían asegurar si un usuario ha resultado afectado por esta filtración o no. Eso sí, aseguran que temas como las publicaciones o mensajes no han sido filtrados.

Desde Google también aseguran que su servicio de Google Plus tiene en la actualidad un bajo uso. Mencionan que 9 de cada 10 usuarios que se conectan a su servicio apenas pasan unos segundos. Es decir, entran para consultar una publicación, actualizar su perfil o acciones similares.

La compañía va a cerrar Google Plus para los usuarios. No obstante planea mantener el servicio de Google Plus para empresas. Van a generar una serie de novedades para aumentar la seguridad. Quieren crear una red social corporativa más segura. También ha anunciado algunas novedades en cuanto a otros servicios. Por ejemplo van a realizar cambios en la API para limitar el acceso de los desarrolladores a los datos en dispositivos Android y en Gmail.

Entre otras cosas, esto significa que los desarrolladores ya no recibirán el registro de llamadas y los permisos de SMS en los dispositivos Android. Tampoco estarán disponibles los datos de interacciones a través de la API de contactos.

Cerrará definitivamente el próximo agosto de 2019

El cierre de Google Plus no ocurrirá de un día para otro. La compañía ha anunciado que este hecho se llevará a cabo durante los próximos 10 meses y culminará en agosto de 2019. Pasado este tiempo, ya sí podremos decir que Google Plus, o también conocido simplemente como Google +, será historia.

En los últimos tiempos hemos visto casos de filtración de datos. Ya sabemos que los datos personales de los usuarios tienen un gran valor. Son objetivo de los ciberdelincuentes y en ocasiones incluso las propias compañías comercian con ellos. En un artículo previo dimos algunos consejos y recomendaciones para mantener nuestros datos seguros.