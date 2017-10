Google llevará sus globos con internet a Puerto Rico

WASHINGTON.- La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos aprobó una postulación de Alphabet Inc. —cuya principal subsidiaria es Google— para brindar servicio de telefonía celular de emergencia en Puerto Rico a través de globos.

Luego del paso del huracán María, Puerto Rico ha enfrentado problemas para restablecer los servicios de comunicación. La FCC dijo que 83 por ciento de los sitios celulares permanecen fuera de servicio, en tanto, las compañías de comunicaciones están desplegando sitios temporales.

Alphabet, que anunció su Proyecto Loon en 2013 para usar globos de gran altitud alimentados por energía solar para brindar servicios de internet en regiones remotas, dijo que trabaja para “apoyar a la restauración de una capacidad de comunicaciones limitada de los portadores móviles con licencia” en Puerto Rico.

“Es clave que adoptemos un enfoque coordinado e integral para apoyar a la reconstrucción de la infraestructura de comunicaciones y la restauración de los servicios de comunicación”, dijo el jefe de la FCC, Ajit Pai.

Por otra parte, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo en Twitter que tuvo una gran conversación inicial con Elon Musk. “Los equipos están conversando, explorando oportunidades. Pronto vendrán nuevos pasos”.

Great initial conversation with @elonmusk tonight. Teams are now talking; exploring opportunities. Next steps soon to follow.

