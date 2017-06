Google lanzará su propio bloqueador de publicidad el próximo año

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con The Verge, un comunicado oficial de Google se está enviando a diferentes medios en Estados Unidos (incluyéndolos), donde la compañía les anuncian que a partir del próximo año Google lanzará un Ad Blocker oficial para Chrome, tanto en su versión móvil como de escritorio.

La idea de Google es que los editores de contenidos puedan evaluar el tipo de anuncios publicitarios que están usando, debido a que si son muy invasivos serán inhabilitados con el nuevo Ad Blocker.

El bloqueador de Google será un filtro que se regirá por las directrices de la Coalition for Better Ads (una coalición formada por Google, Facebook, News Corp y The Washington Post), es decir solo evitará la aparición de publicidad invasiva, como los videos publicitarios que se reproducen automáticamente, las ventanas que se abren solas, o la publicidad que evita ver la información principal de la página.

The Verge y otros medios, como The Washington Post, recibieron una herramienta destinada a los editores, que les indica si los anuncios de sus sitios serían bloqueados o no con el nuevo Ad Blocker.

A pesar de que, de entrada, la noticia parece positiva, le da más poder a Google sobre lo que vemos y como lo vemos en la red. Todavía no hay una fecha exacta en la que arribará el bloqueador a Chrome, pero será en los primeros meses del 2018.

Fuente: Código Espagueti