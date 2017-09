Google dona un millón de dólares por sismo en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La compañía estadounidense de tecnología, Google, anunció este miércoles que se solidarizan con México ante los estragos causados por el sismo de 7.1 grados de intensidad que afectara varias ciudades del centro del país.

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, publicó a través de su cuenta de Twitter que donarán 1 millón de dólares para apoyar los esfuerzos de recuperación:

Our hearts are with the people of Mexico after the devastating earthquake. We’re committing $1M to aid in recovery efforts #FuerzaMéxico

— Sundar Pichai (@sundarpichai) 20 de septiembre de 2017