Google confirma fallas en servicio de correo electrónico

CIUDAD DE MÉXICO.- Gmail, el servicio de correo electrónico de Google, comenzó a presentar fallas aproximadamente el 17 de junio a las 13:00 horas de la Ciudad de México.

Usuarios en redes sociales señalaron problemas para acceder a su bandeja de entrada y otras listas de correos electrónicos en su cuenta de Gmail.

This is a first for me: #Gmail is not loading my most recent E-mails and returns an error message. #gmaildown pic.twitter.com/gGRMdJsBm9

— Fokke Lingeman (@F0kke) 17 de junio de 2019