Golpea tornado a Oklahoma; hay 2 muertos y varios desaparecidos

OKLAHOMA CITY.- La ciudad de Oklahoma, ya asolada por fuertes lluvias en los últimos días, sufrió ahora un tornado que dejó dos muertos y varios heridos y desaparecidos, además destruyó un motel, un estacionamiento de casas rodantes y un concesionario de automóviles, informaron hoy autoridades locales.

El área afectada es la ciudad de El Reno, situada en las afueras al oeste de Oklahoma, donde ya se encuentran los equipos de emergencia para determinar la gravedad de los daños, precisó este domingo en conferencia de prensa el alcalde de la entidad, Matt White.

Los bomberos y socorristas se encontraron con una escena «devastadora» en El Reno, donde un hotel fue literalmente arrancado del suelo, además el tornado registrado anoche destruyó por completo un estacionamiento de casas rodantes y un concesionario de automóviles, indicó.

“Estamos buscando a los desaparecidos. Necesitamos la ayuda de todos», dijo el alcalde de El Reno, quien llamó a la población a utilizar las páginas de redes sociales de la ciudad y las líneas que no son de emergencia para obtener información, con el fin de no “congestionar” las líneas del 911”.

Los departamentos de bomberos y policía de El Reno recomendaron a los habitantes mantenerse alejados de las carreteras en la ciudad para que se pueda realizar una evaluación adecuada de los daños, según KFOR-TV, una estación de televisión afiliada a la NBC con licencia para Oklahoma.

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Oklahoma, ambos lados de la Carretera 81 están cerrados debido a los escombros y las líneas eléctricas caídas.

Este tornado tiene lugar casi seis años después de que otro, el más ancho de la historia, golpeó a El Reno, matando a ocho personas e hiriendo a más de 150.

Surveying tornado damage in El Reno. At least EF2 damage found so far. Survey continues. pic.twitter.com/jcfC9Cjw0l

— NWS Norman (@NWSNorman) 26 de mayo de 2019