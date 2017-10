Golovkin visitará México para ayudar a damnificados del sismo

CIUDAD DE MÉXICO.- El pugilista kazajo, Gennady Golovkin, quien empatara ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la gran pelea del pasado 16 de septiembre, hará una visita a México a mediados de octubre para apoyar a los afectados de los sismos del 7 y 19 de septiembre.

El kazajo, quien no pudo asistir a la 55 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Bakú, Azerbaiyán, realizará una visita a nuestro país y hará un donativo para los afectados del sismo.

El presidente de la CMB, Mauricio Sulaimán, confirmó este lunes la ausencia del kazajo, quien “decidió estar con su familia, y aunque nos hubiera gustado tenerlo aquí, aplaudo su decisión; es un ejemplo dentro y fuera del ring”, aseguró Sulaimán.

Fue el mismo titular del organismo ‘verde y oro’ el que ya había dado a conocer la visita de Golovkin a tierras mexicanas a mediados de octubre, algo que confirmó el promotor del kazajo, Tom Loeffler, este lunes.

Loeffler aseguró que Golovkin está enterado de las consecuencias de los sismos que azotaron el centro y sureste del país. “Entiende el problema y realizará una donación. Quiere ayudar”.

Praying for my friends and all the people in Mexico City🙏🏻🇲🇽@wbcmoro

— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) September 19, 2017