Golovkin acusa a Canelo y De La Hoya de doparse

E.U.- Gennady Golovkin seguirá con su preparación para la revancha contra Canelo Álvarez el 5 de mayo, pese a que Álvarez dio positivo en un control antidopaje el mes pasado.

Pero Golovkin también piensa que su rival mexicano es un tramposo que al atribuir el resultado de su control al consumo de carne contaminada es una broma de mal gusto y que refleja la abarcadora corrupción en el mundo del boxeo.

“¿Otra vez con lo de la carne mexicana? Por favor”, dijo Golovkin el martes, aludiendo a la explicación de Álvarez de la carne contaminada en su país natal.

“Se los he dicho, no es la carne mexicana”, añadió Golovkin. “Esto es Canelo. Esto es su equipo. Estos son sus promotores. …. Canelo está haciendo trampa. Se meten esas drogas, y todo el mundo anda pretendiendo que no ha pasado nada”.

Golovkin (37-0-1, 33 nocauts) criticó sin rodeos a Álvarez (49-1-2, 34 nocauts) previo a un entrenamiento en su campamento situado en las montañas del sur de California. Por primera vez, el invicto peso mediano de Kazajistán reiteradamente señaló que está convencido que Álvarez consumió sustancias prohibidas en previas peleas, incluyendo la primera que protagonizaron en septiembre pasado.

“Fue muy obvio con todo esos músculos (agrandados de Álvarez) … y con los rastros de las inyecciones, que eran visibles”, dijo Golovkin al hablar con la ayuda de un traductor. “También puedo hablar de Oscar De La Hoya. Tampoco está limpio. Es un sucio”.