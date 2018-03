Goku perdió contra Jiren; pero el torneo aún no termina

Como le dijera a Freezer cuando obtuvo su fase Gold, no tuvo tiempo de acostumbrarse a su nuevo poder, por lo que no resistió la presión al final. Pero eso no significa que esto se terminó, el Universo 7 aún tiene dos cartas por jugar, mismas que puedes ver a continuación.

Así es, Freezer y el inesperado regreso de 17, quien no estaba muerto como todos pensamos. Ahora, el universo regido por Bills, tiene la ventaja, pues Jiren tendrá que eliminar a tres peleadores antes de que termine el tiempo, de lo contrario será él y sus compañeros quienes sean borrados de la existencia.

Eso se verá en el capítulo 131 de Dragon Ball Super, a emitirse el 24 de marzo.