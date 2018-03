¿Goku aparecerá en Super Smash Bros?

CIUDAD DE MÉXICO.-Con el anuncio de Super Smash Bros. en el pasado Nintendo Direct, muchos fans se han puesto a especular acerca de los personajes que aparecerán en el juego. Obviamente no podemos descartar a los clásicos como Mario, Link o Pikachu; sin embargo, los que llaman la atención son los posibles invitados.

Ante esto, Funimation, compañía encargada de distribuir varios títulos de anime en Estados Unidos, le hizo una sugerencia a Nintendo.

@NintendoAmerica Hey Nintendo, When’s our boy Goku going to join the fight? 😏 #NintendoDirect #SmashBrosSwitch pic.twitter.com/QFLhxtWWkw

— Funimation (@FUNimation) March 12, 2018