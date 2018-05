Gobierno de EU pierde la pista de cerca de mil 500 niños migrantes

E.U.-Organizaciones civiles, activistas y usuarios de redes sociales se han sumado en una crítica abierta y directa en contra del gobierno estadounidense por el reconocimiento de haber perdido la pista de al menos mil 475 niños migrantes que ingresaron a territorio estadounidense sin sus padres en tiempos recientes.

Un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos declaró en una audiencia legislativa el mes pasado que su dependencia había hecho llamadas de seguimiento a las viviendas donde estaban esos menores desde octubre hasta diciembre y había contactado al 86 por ciento de los patrocinadores, identificados como personas encargadas del cuidado de los niños a falta de padres. En las llamadas se comprobó que 6 mil 75 niños seguían bajo el cuidado de sus patrocinadores, 28 habían escapado, 5 salieron del país y 52 fueron reubicados en otros sitios.

No obstante, el departamento no pudo corroborar la situación de mil 475 menores, aunque en algunos casos las personas en custodia simplemente decidieron no responder a las llamadas de la autoridad, pues muchos de ellos habitan en el país sin permisos de residencia legal. Sólo 792 casos fueron considerados como de atención especial para dar otro tipo de seguimiento.

Pese a que el gobierno de Donald Trump ha mejorado el promedio de ubicación de patrocinadores, en comparación con las cifras de su antecesor, Barack Obama, la política de separar a menores que ingresan en compañía de sus padres ha sido iniciativa de la actual administración, que decidió iniciar procesos penales a las personas que cruzan la frontera ilegalmente por más de que no tengan antecedentes o estos sean menores. El protocolo de Estados Unidos indica que si los padres son apresados, los hijos no permanecerán con ellos.

Un funcionario del servicio de Aduanas y Protección de Fronteras declaró a legisladores la semana pasada que 658 menores habían sido separados de sus padres en la frontera entre el 6 y el 19 de mayo, después de que los agentes comenzasen a dejar los casos de las personas que ingresan ilegalmente al país en manos de procuradores. Esto se suma a los cientos que se cree habían sido separados de sus padres en la frontera desde octubre.

La polémica ha alcanzado también a Ivanka Trump, hija del presidente y asesora de la Casa Blanca, quien el pasado 27 de mayo publicó una foto en la que sostiene a uno de sus hijos, lo que generó una serie de críticas por parte de usuarios de Twitter, quienes lanzaron el hashtag #DóndeEstánLosNiños, en referencia a los menores a los que se les ha “perdido la pista”.