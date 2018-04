Gobernadora de Oregon advierte a Trump: no enviaré tropas a la frontera

E.U.-El mensaje de Kate Brown, gobernadora de Oregon, fue contundente: no enviará tropas de la Guardia Nacional de su estado a la frontera con México, aún si Donald Trump se lo solicita.

If @realDonaldTrump asks me to deploy Oregon Guard troops to the Mexico border, I’ll say no. As Commander of Oregon’s Guard, I’m deeply troubled by Trump’s plan to militarize our border.

