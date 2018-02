Gobernador entrega apoyos a familias de la región ribereña

MIGUEL ALEMÁN.-En gira de trabajo por la región ribereña del estado, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García de Cabeza de Vaca, pusieron en marcha las brigadas asistenciales Un Gobierno Cerca de Ti en los municipios de Miguel Alemán y Mier, en las cuales se ofrecieron cerca de 25 mil servicios gratuitos para la población.

A través de las brigadas asistenciales Un Gobierno Cerca de ti, impulsadas por el Sistema DIF Tamaulipas, se acercan a la población los servicios de salud, educación y trámites administrativos del Gobierno del Estado, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población en condiciones de vulnerabilidad en zonas rurales y urbanas con alto grado de marginación.

“Este programa que encabeza mi esposa Mariana, Un Gobierno Cerca de Ti, tiene esa finalidad, que mi gobierno llegue a ustedes, aquí están prácticamente todas las áreas de mi Gobierno: becas, registro civil, sector salud, educación, entre otras áreas”, expuso el mandatario.

El gobernador García Cabeza de Vaca comprometió con los habitantes de la región ampliar el programa de becas educativas, reactivar e impulsar la ganadería, otrora principal actividad productiva de la región, invertir por parte del Gobierno de Tamaulipas en infraestructura vial, deportiva y de alumbrado público, mejorar viviendas y fortalecer la seguridad en la zona.

“En mi Gobierno no se va a titubear en nada, no hay tregua contra los violentos, no hay tregua contra los enemigos de la paz. Vamos a restablecer el orden y el estado de derecho”, acotó el titular del Ejecutivo Estatal, en relación a la problemática de seguridad que atraviesan algunos municipios de la frontera norte tamaulipeca.

Como parte de las estrategias y acciones para recuperar la paz y reconstruir el tejido social en la región, el Gobernador de Tamaulipas y la Presidenta del Sistema DIF, sostuvieron una reunión de trabajo con líderes religiosos y comunidad en general, en las que se dio a conocer a los asistentes los beneficios y programas que la administración estatal brinda a la sociedad para mejorar su calidad de vida.

La estrategia es operada por la Secretaría de Bienestar Social y se denomina Construyendo la Paz. Su objetivo es reafirmar el compromiso del Gobierno del Estado de Tamaulipas con las asociaciones civiles y religiosas, conocer sus inquietudes y convocar a la sociedad en general a colaborar con sus autoridades en la reconstrucción del tejido social.