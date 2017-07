Gobernador de Nueva Jersey cierra playa y le llueven críticas

NUEVA JERSEY.- El lunes le llovieron críticas y burlas al gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, tanto en los medios como en las redes sociales, después de que fue fotografiado tomando el Sol en una playa que él mismo cerró al público, argumentando cuestiones presupuestales.

Los comentaristas se burlaron del gobernador y lo calificaron de egoísta, arrogante y abusador luego de que se publicaron las fotografías donde se ve a Christie en una silla de playa en sandalias, pantalones cortos y una camiseta, durante el fin de semana alargado por el festivo estadunidense del Día de la Independencia, que se festeja el martes.

We don’t just take away healthcare from the American people, we take away the beaches too. Happy 4th of July from the GOP. #ChrisChristiepic.twitter.com/fEMIhhMEL6

— PROUD RESISTER 👊 (@ProudResister) July 3, 2017