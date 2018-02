Gobernador de Florida pide renuncia de titular de FBI

Rick Scott reprochó que la agencia no investigara las pistas sobre Nikolas Cruz que hubieran alertado sobre el tiroteo, en el que 17 personas murieron en una escuela en Parkland.

E.U.-El gobernador de Florida, Rick Scott, pidió la renuncia del director del FBI, Christopher Wray, debido a que dicho organismo no investigó un pista que hubiera alertado sobre la matanza de 17 personas en una escuela de ese estado.

“Es inaceptable”, dijo Scott, después de que Wray reconociera que en enero recibieron una información sobre el comportamiento agresivo de Nikolas Cruz, autor confeso de la matanza, pero no se siguieron los protocolos y no hubo una investigación a fondo.

Cruz, de 19 años, disparó indiscriminadamente en la secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland y mató a 17 personas.

“Diecisiete personas inocentes están muertas y reconocer un error no va a ser suficiente”, aseguró el gobernador Scott en un comunicado.

“Una disculpa nunca devolverá la vida a estas 17 personas ni consolará a las familias que sufren. Las familias pasarán una vida preguntándose cómo pudo suceder esto y una disculpa nunca les dará las respuestas que necesitan desesperadamente”, agregó,

El FBI, por razones que no a explicado, no siguió los protocolos oportunos en estos casos y no investigó ese aviso.

Según Wray, el 5 de enero una persona cercana a Cruz les alertó de que el joven podía llevar a cabo un tiroteo en una escuela puesto que poseía armas, había expresado deseos de matar a gente, tenía un “comportamiento errático” y hacía publicaciones “inquietantes” en las redes sociales.

“El director del FBI debe renunciar”, aseguró Scott.

“Promovemos constantemente ‘si ves algo, di algo, ‘, y una persona valiente hizo exactamente eso ante el FBI y el FBI no actuó”, se lamentó Scott.