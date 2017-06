Gobernador apoya a Rivas en denuncia contra periódico

NUEVO LAREDO, TAM.- Total apoyo al presidente municipal, Enrique Rivas Cuéllar, anunció el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en torno a la denuncia de extorsión que el munícipe hizo en contra de directivos del periódico El Mañana.

En la conferencia de prensa que ofreció el mandatario estatal al término de la mega brigada del DIF Tamaulipas, dejó en claro un ¡sí respaldo! “Lo que le he dicho al Alcalde, he sido muy claro. El Alcalde cuenta con todo mi respaldo, aquí se van a acabar las simulaciones, no más las simulaciones en ningún rubro, la libertad de expresión es un derecho universal, tanto tienen derecho ustedes, como cualquier ciudadano de a pie, como cualquier alcalde, diputado y senador, todos tenemos derecho a dar a conocer lo que consideramos”, dijo en alusión al hecho de que así como las personas son atacadas en los medios de comunicación, tienen derecho a responder.

“Estamos llevando a cabo acciones para restablecer el orden, la paz y el estado de derecho es algo en lo que me comprometí y he tenido el respaldo de los sectores productivos, la libertad de expresión es de todos”, reiteró.

Y puntualizó, “Acerca de la situación, y acerca del Alcalde, decirle que cuenta con todo mi respaldo”.