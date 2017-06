GLOW próxima serie original de Netflix

La protagonista trabaja con 12 inadaptadas de Hollywood, además de tener que lidiar con Debbie Eagan, una ex actriz de telenovelas quien dejó su profesión para convertirse en madre. [Agencias]

La protagonista trabaja con 12 inadaptadas de Hollywood, además de tener que lidiar con Debbie Eagan, una ex actriz de telenovelas quien dejó su profesión para convertirse en madre. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de hoy, Netflix sorprendió con un nuevo tráiler de una de sus series originales, así que esperamos que tenga futuro y que no sea cancelada como Sense 8. El video no solamente incluye pietaje nuevo, sino que también anexa una entrevista con Alison Brie acerca de su próxima serie comedia que se estrenará el 23 de junio en Netflix.

La historia gira en torno a la vida de diferentes mujeres que tienen un espíritu luchador interno en términos estrictos. GLOW se centra en una narración ficticia de Ruth Wilder, interpretada por Brie, una esforzada pero desempleada actriz en Los Ángeles de los ochenta quien encuentra su última oportunidad al estrellato cuando se introduce en el mundo del glitter de la lucha libre femenina.

La protagonista trabaja con 12 inadaptadas de Hollywood, además de tener que lidiar con Debbie Eagan, una ex actriz de telenovelas quien dejó su profesión para convertirse en madre, sólo para después ser succionada nuevamente al trabajo en cuanto se da cuenta de que su vida perfecta no es lo que parece.

Y, al mando de toda la situación, se encuentra Sam Sylvia, un director fracasado de cine clase B que ahora debe dirigir al grupo de mujeres en su camino a la fama.

La serie es creada por Jenji Kohan de Orange Is the New Black, así que seguramente veremos un humor similar y una buena crítica al empoderamiento femenino actual y a la equidad de género. A su lado trabajarán Liz Flahive y Tara Herrmann.