Gloria y Emilio Estefan recibirán Premio Gershwin a la canción popular

CIUDAD DE MÉXICO.-La estrella del pop Gloria Estefan y su esposo el productor musical Emilio recibirán el Premio Gershwin a la canción popular que entrega la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en una ceremonia que se llevará a cabo en Washington D.C.

La institución anunció que los creadores del “Sonido de Miami” con el grupo Miami Sound Machine en la década de 1980 son un símbolo de la diversidad cultural y de la experiencia musical estadounidense con la creación de un sonido “único” de ritmos latinos.

El premio se otorga en honor de los legendarios compositores George e Ira Gershwin, y reconoce el logro de todos aquellos artistas vivos que promuevan el género de la canción como un vehículo de entretenimiento, información, inspiración y comprensión cultural.

“Nos sentimos privilegiados por poder crear y compartir nuestra música”, dijo Gloria Estefan en una declaración al agradecer con su esposo por los últimos 40 años, el honor del reconocimiento y señaló que desde los comienzos de su carrera se ha sentido atraída por los temas de los hermanos Gershwin, que ha tenido “el privilegio” de grabar.

Emilio señaló que su carrera musical ha sido “una bendición” especialmente por haberla compartido con su esposa y espera que sus carreras influyan a una nueva generación de compositores y productores y sobre todo sirvan “de inspiración” a los inmigrantes.

El matrimonio, desde 1978, recibirá el premio en marzo de 2019 durante un concierto que contará con la participación de múltiples celebridades, en Washington, D.C.

El ascenso de los Estefan se inició en 1985 con el grupo Miami Sound Machine con temas “Conga”, “Turn the Beat Around” y “Get on Your Feet” que impactaron en las radios de todo el mundo.

Su tema “Rhythm Is Gonna Get You” fue incluido este año en el Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca del Congreso, un exclusivo grupo de 25 canciones que son patrimonio auditivo de la nación debido a su importancia cultural, histórica y estética.