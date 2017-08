Gisell triunfa en Cuba y en Las Vegas

NUEVO LAREDO, TAM.- Gisell Zazueta Quilantan es una pequeña de 13 años que ha estado viajando en la últimas semanas en donde se ha destacado dentro del ballet.

Viajes a Cuba y las Vegas le han valido una serie de becas que ha estado obteniendo gracias a su talento en el ballet.

Zazueta Quilantan que en todo momento ha sido apoyada por sus padres platicó lo importante que ha sido para ella lo más de 8 años de dedicación al ballet y como ha ido escalando.

“Primero fui a Cuba me seleccionaron para ir a concursar y tomar clases con muy buenos maestros cubanos, además de que las compañeras son muy fuertes pero quede en la final de todo el grupo que acudimos en la escuela en donde actualmente estoy cursando.

“Me dijeron que me podía graduar de la escuela de Danza Nacional de Cuba y de ahí me escogieron para ir a las Vegas en donde estuve una semana y tome clases de todo tipo desde lírico, jazz, contemporáneo y de ballet, ahí me presente y obtuve los primeros lugares en varios concursos”, mencionó.