Gimnasta Alexa Moreno buscará más triunfos en 2019

CIUDAD DE MÉXICO.- La gimnasta baja californiana Alexa Moreno Medina se ha trazado hacer grandes cosas para el 2019, entre ellas seguir en la élite mundial y desde luego subir al podio en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Luego de su histórico tercer lugar en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Qatar en este año, la joven de 24 años se ha convertido en un referente de su deporte en el país, pero además es parte de la generación de competidores con aspiraciones olímpicas a Tokio 2020.

Mencionó que luego de un receso tras su asistencia en los Juegos Olímpicos Río 2016, pudo acoplarse de la mejor manera a los cambios en las rutinas y desde luego saber en qué momento brindarse en el escenario.

La gimnasta detalló que 2018 marcó su vida porque ocupó un sitio en la esfera internacional y además cerró con un oro en la Copa de Japón, la cual es considerada una de las competiciones de relevancia por la Federación Internacional.

“Creo que vamos por buen camino. No me debo quedar con lo hecho en el 2018, sino pensar en 2019, de lo qué se pude hacer y hasta dónde se quiere llegar. Los Juegos Panamericanos en Lima me hacen pensar también en Tokio 2020”, expresó.