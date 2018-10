Gerard Way de My Chemical Romance anuncia nueva música

Gerard Way de My Chemical Romance. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.-Gerard Way nunca se alejó 100% de la música. Luego de la separación de My Chemical Romance en 2012, no tardó mucho en hacer una carrera solista. Sin embargo, después del lanzamiento de su primer álbum en solitario, Hesitant alien(2014), el músico de Nueva Jersey dejó los escenarios para seguir una de sus primeras pasiones, el cómic.

Pero ni el esperado estreno de su historieta que llegará a Netflix a finales de año, The umbrella academy, lo pudo desviar de su carrera musical. Por eso, en su cuenta oficial de Instagram, Gerard Way anunció el lanzamiento de su primer single en cuatro años: “Baby, you’re a haunted house”.



“¡Nuevo single ‘Baby you’re a haunted house’ se lanzará el 26/10!”, puso en la descripción junto a un teaser que muestra a esqueletos tocando en una banda. Es el estreno previo a Halloween que estará disponible desde el próximo 26 de octubre.

La canción llega justo después de que el músico anunciara en sus redes sociales que se día el tiempo para componer música nueva cada viernes, para no dejar el hábito.



“Es demasiado pronto para tener alguna idea de cuándo lanzaré nueva música, o qué será específicamente. ¿Sería un disco en solitario? ¿Una nueva banda? Canciones para el show de Netflix The umbrella academy? ¿Algo más?. Nuevamente, es demasiado pronto para decirlo, pero el proceso ha comenzado y ocurre todos los viernes en este momento. Estoy en la fase de descubrimiento, y estoy muy entusiasmado con eso. Me voy a crear algunos sonidos, ¡hasta pronto!”. Finalmente, lo primero que verá la luz de este proyecto será “Baby you’re a haunted house”.