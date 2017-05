Georgina Bethany, una de las víctimas que murió en Manchester

CIUDAD DE MÉXICO.- “Tan entusiasmada por verte mañana“. Con ese tuit, Georgina Bethany Callander, la primera víctima mortal identificada tras el ataque al recital de Ariana Grande en Manchester, le demostraba su amor y su fanatismo a su cantante favorita.

El show había terminado y Georgina estaba inmensamente feliz, parecía que nada podía empañar el momento.

Sin embargo, un hombre hizo estallar una bomba en la entrada del estadio de Manchester. Provocó la muerte de 22 personas y dejó heridas a otras 59, entre ellas Georgina.

Gina, como le decían sus amigos, tenía 18 años y era estudiante del instituto Runshaw College, que tras la confirmación de su muerte emitieron un comunicado en el que aseguraron: “Con una enorme tristeza informamos que una de las personas que perdieron la vida en el ataque de Manchester del lunes fue uno de nuestros estudiantes. Nuestros más profundos pensamientos y oraciones para los amigos, los familiares y todos los afectados por esta pérdida”, de acuerdo a lo publicado por el diario The Guardian.

Georgina estaba en el segundo año del curso que hacía en el instituto sobre salud y asistencia social. Asimismo, el colegio anunció que ofrecería consejería junto a un equipo dedicado a apoyo estudiantil a las personas cercanas a la adolescente.

Georgina vivía en Whittle-le-Woods, Lancashire, a 40 minutos en auto de Manchester. Ni bien explotó la bomba, fue trasladada a uno de los hospitales de la zona pero murió en la cama, junto a su madre, según el diario The Independent.

Sus amigas reaccionaron a la tristeza de su muerte y la recordaron en las redes sociales, canal que Georgina usaba con frecuencia para contar todo lo que le acontecía. Sophie Jauregui, su mejor amiga, tuiteó junto a varias fotos: “Espero que descanses en paz cariño. Te quiero tanto y te extraño siempre”.

Rest in peace Gina. I love you so incredibly much, you deserved the world & more. I’m so lucky to have met you and known you #manchester pic.twitter.com/sPrHq9I6M0

— liana | rip gina (@lianasarfati) 23 de mayo de 2017