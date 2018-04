George H. W. Bush en terapia intensiva por infección

E.U.- Horas después del funeral de la ex primera dama Barbara Bush, el expresidente George Bush fue trasladado de emergencia al hospital, confirmó el vocero familiar, Jim McGrath.

El exmandatario fue ingresado al Hospital Metodista de Houston tras contraer una infección que se extendió a su sangre; se encuentra bajo terapia intensiva.

“Él está respondiendo a los tratamientos y parece que se recupera”, señaló en un comunicado. “Publicaremos actualizaciones adicionales en cuanto los hechos lo ameriten”.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on President Bush’s health. pic.twitter.com/8UkB53JHqD

— Jim McGrath (@jgm41) 23 de abril de 2018