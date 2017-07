Gastón Silva llega a Pumas

CIUDAD DE MÉXICO.- No es tema nuevo. Desde la composición de la plantilla de Pumas se advirtió que la defensa, aunada a la baja de Darío Verón, sería la línea más endeble. Contra Pachuca, en el estreno del Apertura 2017, quedó claro que sí, que Universidad Nacional sufriría para conseguir estabilidad en esta zona, más allá de que no recibieron anotación… De hecho, el propio Rodrigo Ares de Parga, presidente del club, señaló algo al respecto hace unos días: “Cabe la posibilidad de que llegue alguien, no puede adelantar en qué zona, pero puede ser”.

Hoy, con el avanzar de los días y el flujo de la información, se puede dar como un hecho el arribo de Gastón Silva, un central uruguayo, que también puede desempeñarse como lateral y que hará su arribo a la zaga de los felinos con la intención de equilibrar las cosas en esta zona. Y es que, además de la baja de Verón, está claro que algunos de los prospectos de la institución no han demostrado la calidad suficiente como para ser considerados de lleno en un puesto titular.

El seleccionado nacional uruguayo Gastón Silva es nuevo refuerzo de los Pumas.#SoyDePumaspic.twitter.com/Z5w46PSq0k — PUMAS (@PumasMX) July 25, 2017

Diferentes elementos de extracción canterana intentarán ganarse un puesto, pero todo parece indicar que será el charrúa el que finalmente consiga la titularidad con Pumas. Aquí, Luis Quintana, José Antonio García, Pablo Jáquez y Rodrigo González, son los que figuran para asumir como inamovibles. De hecho, fue el primero en mención quien acompañó a Gerardo Alcoba en la central frente a los Tuzos, aunque tuvo que abandonar el juego al 68′: “Salió por calambres, debido a la pretemporada y el regreso a la actividad”, dijo Palencia.

Su lugar lo ocupó Pablo Jáquez. Este es otro prospecto de Palencia y compañía, que debutó el torneo anterior y que por un par de jornadas asumió como indiscutible, ante la ausencia de Verón por lesión y suspensión. En su momento, el mismo Paco llegó a destacar las cualidades del juvenil (21 años): “Yo creo que si tiene minutos, y oportunidad de consolidarse, estaremos hablando de un defensa para exportación y selección. Hay que ir despacio con los jóvenes, pero ve en él muchas características a destacar”, consideró el estratega.

En cuanto a José Antonio García, por lo menos en los duelos de la pretemporada, Palencia lo empleó como una opción más en la lateral derecha, aunque es de todos conocido que puede hacerlo como central. De Rodrigo González, que pertenecía al equipo desde hace un año, pero que apenas recaló en CU, se sabe poco. Se formó en el América y aterrizó en el Pedregal por un intercambio de talento; pasó los últimos meses con los Venados de Mérida y espera demostrar su capacidad en el campo. Para el estreno de la Liga, ni siquiera fue considerado en el roster de suplentes.

Esta es la competencia, por llamarlo de esta manera, de Gastón Silva. El uruguayo llegará a México con 23 años, procedente del Granada, donde coincidió con Guillermo Ochoa y Paco Jémez y donde también consumó el descenso. En España estuvo solo una temporada, ya que sus derechos pertenecen al Torino de Italia, escuadrón que le brindó la posibilidad de emigrar al Viejo Continente a mediados del 2014 y después de varios años con el Defensor Sporting de su país.

Es un habitual con la selección celeste, misma que ha defendido en diferentes categorías y con la que obtuvo distintos dividendos. Desde el Sudamericano Sub 15 en 2009, hasta el Mundial Sub 17 que disputó en México, Silva ha pasado por diferentes filtros y procesos, en los que siempre se ha mantenido entre los mejores de su posición. En Guadalajara, en el cierre del 2011, también defendió a su combinado nacional, en los Panamericanos de ese año.

Recientemente, Gastón jugó las dos ediciones inmediatas de la Copa América con Uruguay y en la versión Centenario, participó en un par de encuentros. Este es el nuevo futbolista de Pumas, que llega para retocar una línea fundamental, en caso de que se quiera pensar en los primeros planos. No cabe duda que el medio campo y el ataque de los felinos sea de confianza, pero es muy distinto en la zona baja, donde la inexperiencia lucía como la principal característica de la zaga.