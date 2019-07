Gasolineros adelantan amparos contra nueva revisión de Profeco

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque entrará en vigor hasta octubre 2020, 46 concesionarios dueños de casi 200 gasolineras ya comenzaron a ampararse en contra de las nuevas disposiciones de la Norma Oficial Mexicana 185, adelantó este miércoles el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Francisco Ricardo Sheffield Padilla.

Con las nuevas disposiciones, la Profeco tendrá la facultad de combatir con mayor certeza el “huachicol” de las gasolinas a los automovilistas, porque la revisión sobre si las bombas despachadoras dan litro por litro de gasolina será a través de software.

Los amparos los está respondiendo la Secretaría de Economía a través de la dirección general de normas, pero obviamente estamos enterados porque la aplicación de la norma nos compete a nosotros. No se ve nada bien los gasolineros que se están amparando… habla mal de las gasolineras que se están amparando porque ¿qué es lo que quieren esconder?”, dijo en entrevista desde la Cámara de Diputados.

Después de reunirse con los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la cámara baja, explicó que los argumentos de los concesionarios son variados.

En realidad el fondo es que no quieren que se aplique la norma y la norma va a permitir que nosotros entremos realmente a revisar el software de las bombas, no sólo visualmente. Visualmente descubrimos el rastrillo pegado atrás en la tarjeta, como les digo, pues no es una araña para que se meta caminando sola, y sólo tiene una función el rastrillo, que es robar, por eso hemos presentado las denuncias en la Fiscalía General de la República, pero es una cuestión basada en la NOM005 que nos permite la verificación de la estructura física de la Norma”, dijo.

Fuente: Notimex