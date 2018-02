Gasolina bajará de precio

NUEVO LAREDO, TAM.- Así como se han incrementado a diario los precios de la Magna y Premium, pronostican que también pueden disminuir, pero el esquema de precios libres provoca gran inconformidad entre los consumidores.

Aunque se supone que ya no se aplica un precio máximo o tope como sucedió hasta noviembre de 2017, sí debe haber un límite en la actual etapa de precios libres, explicó el analista financiero Alberto De León Casso.

“Habrá un momento en que empezarán a bajar los precios y regresar a precios más normales, pero todo dependerá de los factores económicos que ya mencionamos al principio. Así opera porque los precios están libres”, comentó el especialista financiero. “Aunque se supone que ya no hay un precio máximo o tope, sí debe haber un límite. Y también habrá un momento en que empezarán a bajar los precios y regresar a precios más normales, pero todo dependerá de los factores económicos que ya mencionamos al principio”, agregó.

Todavía Petróleos Mexicanos (PEMEX) se mantiene como único proveedor e importador de gasolinas, pero De León Casso comentó que tarde o temprano habrá presencia de empresas extranjeras y nacionales que competirán en precios y calidad, lo que propiciará necesariamente mejores costos para los consumidores.

Mientras eso ocurre, dijo que es comprensible que el consumidor piense que los culpables son el gobierno federal y los dueños de las gasolineras, pero aclaró que existen factores económicos que propician los incrementos porque así opera el mercado de la libre flotación o libre mercado.

“Los precios de las gasolinas siguen incrementándose porque estamos en la libre flotación, los precios están libres, así opera el libre mercado. Y son varios los factores que provocan que sigan en aumento, como es el tipo de cambio porque consideremos que la mayor parte de las gasolinas que se consumen en México son importadas, y los costos de transporte y distribución se pagan en dólares”, explicó.

Desde el 30 de noviembre del 2017 el precio de las gasolinas flota libremente en el país, pero desde hace un mes se han elevado a diario los precios en un promedio de 3 a 5 centavos, lo que ha generado molestia y desconcierto entre los consumidores.

Además, por el libre juego de la oferta y la demanda, ha ocasionado que los precios sean distintos en cada estación de servicio con diferencias de hasta 40 centavos.

“El incremento de los precios de las gasolinas no es sencillo de explicarlo a los consumidores porque intervienen tecnicismos que no son fáciles de comprender. Por eso, algunos consumidores piensan que son los dueños de las gasolineras y es el gobierno federal quienes están incrementando los precios, pero no es así, lo que sucede es que así opera el libre mercado”, añadió De León Casso.