Ganan partido medios de comunicación

NUEVO LAREDO, TAM.- En un partido por demás cardíaco, el conjunto de los Medios de Comunicación derrotó a la escuadra de la Dirección Municipal de Deportes por 5 goles a 4, y de paso se llevaron el trofeo de campeones.

Jugado desde de una de las canchas de fut rap de la Unidad Deportiva Benito Juárez, ambos equipos salieron con todo por llevarse la victoria a casa, en donde los primeros 25 minutos terminaron con marcador de 3 a 2 a favor de los Medios de Comunicación.

Los anotadores por parte de los Medios fueron Fernando Yado con dos y uno de Pablo Chacón, mientras que por Deportes fueron Giovanni Velázquez y José Castellanos, por lo que lo mejor estaba por venir para la parte complementaria.

Tras el descanso, los Medios tomaron la delantera con dos tantos de parte de Chacón y de Yado, quien hacía un hat-trick, pero los de la Dirección no se quedarían con los brazos cruzados al acercarse en el marcador con los goles de Said Galindo, responsable de la comentada área municipal, y nuevamente Velazquez, aunque el tiempo ya no dio para más para la igualada final.

Después del partido, Galindo ofreció unas palabras a los participantes y entregó el merecido trofeo a los ganadores, en donde todos al final se tomaron la fotografía del recuerdo.