Ganamos los mexicanos: Roberto Díaz

CIUDAD DE MÉXICO.- La apertura del mercado energético en México trae oportunidades pero también nuevos retos por afrontar entre la competencia internacional y las actuales regulaciones nacionales, particularmente al empresariado gasolinero en el que impacta el consumidor de forma directa, así lo expone Roberto Díaz de León, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO).

“Trabajar cada vez de forma más profesional. El empresario gasolinero desde hace algunos años se ha venido preparando cada vez más y profesionalizando la actividad. Actualmente existen una serie de desafíos en diferentes temas como cumplimiento regulatorio, cambios contractuales, suministro de producto, formación y desarrollo de talento humano para enfrentar nuevos desafíos, alianzas estratégicas, afinar sus estrategias de negocio: ‘oil’ y ‘non oil’ por lo que se tienen grandes retos para este 2018”, detalla Roberto Díaz de León.

En ese sentido, el líder nacional de ONEXPO, la organización más importante del sector gasolinero en el país, refiere que siempre ha buscado el diálogo con las autoridades tanto del gobierno, como en los reguladores, y en lo particular con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“En ONEXPO contamos con una Comisión de Hacienda para atender muy de cerca los asuntos de carácter fiscal, consideramos que la política actual es muy positiva. Cabe señalar que en distintos momentos, la autoridad ha sido muy atenta y receptiva al diálogo, se han tenido logros importantes como el caso del IEPS en frontera, por lo que estamos trabajando muy de cerca con ellos cuidando el rol de ONEXPO para promover el desarrollo, representando sus intereses”, puntualiza Díaz de León.

La entrevista con Roberto Díaz de León Martínez coincidió con su anuncio sobre la caída entre 15 y 20 por ciento del consumo de las gasolinas durante los dos primeros meses del año, reportando en algunas regiones indican el desplome de la venta de Premium sobre lo que comenta en primicia sí habrá nuevas alternativas.

“Seguramente sí, vendrán nuevas alternativas de gasolinas con paquetes de aditivos y octanajes distintos, calidades de servicio diferentes, también productos adicionales. Habrá nuevas y distintas propuestas de valor. El consumidor empieza a ver no solo gasolineras, ahora ya ve estaciones de servicio con baños limpios, con tiendas de conveniencia, además de otros negocios adicionales, empieza a ver que existen distintas calidades de combustibles, con paquetes de aditivos diferentes”.

“Ahora las gasolinas a pesar de tener una cantidad de octanaje similar, empiezan a tener cualidades diferentes, por lo que ahora ya vemos gasolinas con un perfil tecnológico, de rendimiento o incluso con propiedades ecológicas diferentes, que van alineadas a las estrategias de negocio de las distintas marcas, y esto empieza a diferenciar las propuestas de valor de las diferentes marcas. Por lo que próximamente la evolución de las estaciones de servicio se verá de forma exponencial y veremos centros de menudeo de clase mundial con distintos tipos de energéticos: gasolinas, electricidad, gas natural, auto lavado, tienda de proximidad, innovación tecnológica en sus instalaciones”.

Desde el año pasado en todo el país se empezó a liberar los precios de las gasolinas, por otra parte se iniciaron las aperturas de nuevas franquicias de estaciones de servicio con nuevas marcas nacionales e internacionales; sin embargo, persiste en la opinión pública la idea sobre los conocidos ‘gasolinazos’ provenientes desde antes de la reforma energética.

“Sí entendemos el término ‘gasolinazo’ como el incremento significativo en el precio de las gasolinas de un momento a otro o de un día para otro, como llegó a suceder en algún momento; lo que actualmente estamos viviendo es el resultado de la liberación de precios del combustible en México, donde ahora se determinan en base a una fórmula que va relacionada a factores como el precio de referencia de los combustibles, que para el caso de México, se está usando la referencia de los precios de las gasolinas y del diésel de la costa del golfo de EEUU, y estos precios se manejan en dólares, por lo que la variación en el tipo de cambio tienen una influencia directa”.

“Existen además otros factores como la parte impositiva, donde actualmente la SHCP ha implementado para este año una fórmula de suavizamiento, precisamente para no reflejar variaciones de precios que pudieran impactar y generar variaciones abruptas en los precios de los combustibles, por lo que el comportamiento de los precios ahora tiene ya una tendencia muy similar a los precios internacionales, situación que no necesariamente ocurría en el pasado”, detalla el líder nacional de ONEXPO.

Roberto Díaz de León, empresario y líder del sector gasolinero, sin dudar respondió directamente ante la interrogante sí se ganó o perdió la reforma energética, además de lo que se avizora para el futuro para el país.

“Ganó México y ganamos los mexicanos. Veo un nuevo desarrollo de la actividad energética de México, con nuevos actores, desarrollando nueva infraestructura que mucha falta nos hace, y un gran desarrollo de todo el sector energético: energía solar, eólica, el gas natural teniendo un crecimiento importante, actividad en exploración y producción de forma importante”.

“Por ello necesitamos un cambio de actitud. No esperar a que las cosas sucedan, hay que hacer que las cosas pasen. En lo personal creo que es muy importante la ‘profesionalización’: necesitamos seguir preparándonos cada vez más y mejor”, abunda Roberto Díaz de Léon, líder nacional de ONEXPO.

La organización cupular más importante de la industria de los hidrocarburos en los puntos de venta final en sus primeros 30 años de existencia, presenta nuevos desafíos de los que detalla Roberto Díaz cómo representa los intereses de los empresarios del sector, desde los empresarios que tienen una o dos estaciones de servicio, hasta los grandes grupos de más de 100, independiente de la marca o franquicia con la que operen.

“Primero, lograr para las estaciones de servicio la garantía del suministro de gasolinas y diésel con producción nacional y oferta adicional de nuevas empresas importadoras a precios muy competitivos. Segundo, formar empresas de comercialización, donde a su vez cuente con muy buenos contratos de almacenamiento y de transporte, para lograr eficiencias, logrando eficiencias y sinergias. Tercero, instalar nuevos esquemas de negocios en las estaciones de servicio e incluso de nuevas estaciones de servicio en las zonas donde verdaderamente hace falta”, opina Díaz de León.

En este sentido creo que la estrategia diseñada e implementada por el consejo directivo y los comités de Onexpo Nacional hace prácticamente nueve meses, ha resultado una propuesta de valor muy importante para los empresarios gasolineros, y ha cumplido el propósito de seguir posicionando a Onexpo Nacional no sólo como la asociación referente de nuestro sector, si no como una organización muy seria y responsable ante los organismos empresariales y ante la sociedad civil, al haber sido promotor e impulsor del Código de Ética del Sector Gasolinero. Este ha sido el principal proyecto que me propuse impulsar y prácticamente ya han firmado los principales protagonistas del sector y lo que sigue es volverlo un codigo de conducta de todo el sector.

Entrevistado en primicia Roberto Díaz de León, tras el sorteo realizado en el magno edificio de la Ciudad de México, sede nacional de la Lotería Nacional con el billete conmemorativo del 30 aniversario de ONEXPO, comparte los siguientes proyectos que impulsará la organización a través de una estrategia conformada por cuatro ejes.

“Hemos logrado conceptualizar nuestros cuatro ejes en un circulo virtuoso en donde la Unidad, la Innovación, el Reconocimiento, y la Conciencia son los motores que impulsan el desarrollo de nuestra organización. Para cada Eje tenemos distintos proyectos, por lo que brevemente te enlisto algunos: unidad, impulsar un nuevo modelo de juntas de consejo, el Consejo Empresarial ONEXPO, donde sesionen además de las asociaciones, los grupos, alianzas y marcas que participan en el sector; innovación, desarrollo de nuevas aplicaciones y desarrollos tecnológicos de capacitación; reconocimiento, seguir posicionando a ONEXPO como un organismo serio y responsable, recientemente hemos sido reconocidos como una Súper Marca de México por Súper Brands; conciencia, seguir promoviendo el Código de Ética del Sector Gasolinero”.

La presidencia de Roberto Díaz de León frente a la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo ha estado marcada por la incipiente apertura del mercado nacional pero además de la transición de un cambio en la decisión de compra del consumidor ante la variedad competitiva; en ese marco es como el líder nacional nos abrió las puertas de su despacho para este encuentro para dar a conocer su visión general en el año más crucial para los gasolineros.