Ganadora de viaje a Cancún festejará 29 años de matrimonio

NUEVO LAREDO, TAM.-Este lunes, Ana Cecilia Rodríguez Narváez, gerente comercial del periódico Líder Informativo hizo entrega a Josefina Herrera Don Juan el certificado que la avala como ganadora de viaje a Cancún que fue rifado este domingo por parte de las agencias de viajes Travel City, Al&mo tours y viajes Alexa a través de este matutino.

En punto de las 11:30 de la mañana, la señora Josefina acudió a las instalaciones del periódico para recibir el certificado, con el cual viajará junto a su esposo hasta Cancún este 19 de agosto.

Comentó que el pasado viernes después de mediodía se registró en este sorteo vía telefónica, sin embargo, no se esperaba este premio, pues aseguró que es la primera vez que gana algo de esta magnitud.

“Nunca había ganado un premio grande, menos un viaje, la verdad fue muy emocionante escuchar mi nombre en la radio, no lo podía creer, ya después me hablaron del periódico para confirmarme que había ganado, ahorita me entregaron el certificado, estamos muy felices y muy agradecidos con el personal del periódico y con las agencias de viajes”, mencionó.