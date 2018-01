Ganador de lotería obtiene 450 millones de dólares en Estados Unidos

E.U.-Luego de 23 sorteos seguidos sin un gran ganador en la lotería de Estados Unidos, el sorteo del viernes por la noche otorgó una bolsa de 450 millones de dólares, de acuerdo con el sitio web de Mega Millions.

La combinación ganadora fue: 28, 30, 39, 59, 70, mientras que la bola Mega Millions fue la número 10.

El boleto ganador se vendió en una tienda 7-Eleven en Port Richey, Florida, de acuerdo con el sitio web.

Por supuesto, el ganador solo recibirá el premio completo de 450 millones de dólares si lo acepta en 29 pagos anuales. Si el ganador toma un pago global, como hace la mayoría de los ganadores, el pago en efectivo será equivalente a unos 281 millones de dólares, menos impuestos.

Otros ocho participantes en seis estados ganaron grandes premios. Jugadores en California, Massachusetts, Tennessee, Virginia, Oklahoma y Texas ganaron un millón de dólares con 5 números. Dos otros jugadores – uno en Oklahoma y otro en Texas – ganaron 3 millones de dólares ya que atinaron a 5 números, además de haber comprado un “megaplier”, que incrementa sus ganancias.

El próximo sorteo de Mega Millions será el martes y tiene una bolsa de 40 millones de dólares.

Pero si no fuiste uno de los ganadores, no te preocupes. Tienes la oportunidad de ganar un premio todavía más grande con la bolsa de 570 millones de dólares en la lotería Powerball. El siguiente sorteo será este sábado a las 11 p.m. ET.