Ganadería y agricultura a salvo de la canícula

CIUDAD VICTORIA,TAM.-Pese a que el termómetro ha rebasado los 45 grados centígrados en esta canícula por en algunas regiones del estado, en agricultura y ganadería no se han reportado pérdidas en Tamaulipas, señaló Ariel Longoria García.

En toda la región de Méndez, donde año con año se presenta la más difícil situación en cuanto a sequía, en esta ocasión se registraron buenas lluvias y ello ha permitido, por ejemplo, en la ganadería, que se cuenten con buenos pastos y ello garantiza alimento para el hato ganadero, señaló.

Además de ello los productores ganaderos se preparan ante las inclemencias del tiempo, por ejemplo el proceso de dotar al ganado con minerales hacen que el funcionamiento de cada animal sea mejor, que sea más factible la preñez y es un procedimiento que independiente a la sequía y las altas temperaturas lo tienen que hacer, puntualizó.

“No nos han comunicado pérdidas de ganado, pero estaremos atentos a las áreas más difíciles; Méndez, y esas áreas que batallamos cada año”, agregó el Secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas.

En cuanto a la agricultura, el funcionario estatal comentó que en la canícula no se afectó la cosecha de sorgo y maíz en Tamaulipas, al indicar que al concluir la cosecha del ciclo otoño invierno, que se realizó de mayo a junio, se registró la producción de un millón 800 mil toneladas de sorgo y un aproximado de 700 mil toneladas de maíz.

“Apenas la semana pasada terminó la cosecha del maíz en las regiones que se inundaron y que todavía la tierra no daba piso ya la próxima semana tendremos el dato preciso del maíz”, señaló.

Refirió que en este momento no se han reflejado las afectaciones a los cultivos de soya y algodón (que están en proceso de siembra), por las temperaturas resgistradas de hasta más de 40 grados centígrados en algunas regiones del Estado.

“Ya no hay nada que cosechar entonces la temporada de calor, la canícula no afectó la cosecha, sin embargo estamos sembrando soya los primeros días de julio en Mante y González”, comentó finalmente.