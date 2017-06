Gameplay muestra a Mario vestido de mariachi

CIUDAD DE MÉXICO.- Poco después de que terminó la presentación Nintendo Spotlight, Nintendo compartió un poco más de gameplay de Super Mario Odyssey, la esperada exclusiva para Nintendo Switch. Ahí la compañía nos mostró cómo luce el nivel en el que Mario estará vestido de mariachi.

Como verás, este nivel de Super Mario Odyssey es un pequeño pueblo habitado por calaveras con aspecto muy mexicano. Si bien el fontanero llega con su ropa habitual a este lugar, posteriormente entra en una tienda para comprar un sombrero y un poncho. Una vez que se pone la ropa, sale de la tienda para explorar un desierto.

Nintendo muestra varias mecánicas interesantes de Super Mario Odyssey, por ejemplo, Mario puede utilizar su gorra (en este caso sombrero) para golpear a los enemigos; incluso puede transformarse en algunos de ellos y utilizar sus habilidades. No obstante, lo que más llamó la atención es que, al más puro estilo de The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, Super Mario Odyssey tendrá secciones en 2D. Con lo anterior, Mario se transforma en su versión de 8-bits y logra alcanzar zonas que de otro modo eran inaccesibles.

Antes de mostrar el nivel de desierto, el equipo de Nintendo Treehouse consigue algunas Lunas en New Donk City. ¿Quieres ver cómo luce? Checa el video a continuación:

¿Te gusta cómo luce Super Mario Odyssey? ¿Cuál es el elemento de este título que más llama tu atención? Cuéntanos en los comentarios.

Super Mario Odysseydebutará el 27 de octubre en exclusiva para Nintendo Switch.

Fuente: LevelUp