Galilea Montijo revela por qué no puede perdonar a Atala Sarmiento

CIUDAD DE MÉXICO.-Atala Sarmiento sigue dando de qué hablar, ahora fue Galilea Montijo quien dijo que no le interesa tener ninguna relación con la conductora, la próxima presentadora de Pequeños Gigantes reveló en un programa radiofónico la razón por la que mira con recelo a la ex panelista de Ventaneando.

Fue en el programa Fórmula espectacular, comandado por Flor Rubio, el espacio en el que Montijo dijo que ella no siente rencor hacia Atala pero que no le interesa mantener ningún vínculo con ella, ya sea personal o laboral, pues no puede olvidar que, en su momento, la ahora ex conductora del programa de Pati Chapoy se expresó muy mal de ella, aún sin conocerla.

“Hay una cosa que se llama dignidad; a la gente se le olvida cuando hizo daño, a mí no; ni siquiera rencorosa soy”, dijo Galilea, además recordó que aquellas críticas hicieron eco en su seno familiar y que su madre y abuela se vieron severamente afectadas, lo que resta cualquier posibilidad de cortesía con Sarmiento.

“Hablaste tanto de mí, dijiste tantas cosas de mí sin conocerme… yo vi llorar a mi mamá, vi llorar a mi abuela que en paz descanse… hay cosas que no se olvidan… es como si yo invitara a comer (a tu casa) a la gente que ha hecho llorar a toda tu familia, yo creo que a tu casa no le vas a abrir la puerta a alguien que te ha hecho tanto daño”, expresó la conductora de Hoy.

Galilea también mencionó que algo similar ocurrió con Inés Gómez Mont, con la diferencia de que ella tuvo la atención de ofrecerle una disculpa a su salida de Tv Azteca y ahora gozan de tener una excelente relación, cosa que enfatizó no pasará nunca con Atala.