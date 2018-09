Gael García actuará junto a la actriz española Penélope Cruz

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz española Penélope Cruz y el actor mexicano Gael García Bernal fueron anunciados como parte del elenco de la película “Wasp Network”.

De acuerdo con “Variety”, en la producción dirigida y escrita por Olivier Assayas también actuarán Wagner Moura y Edgar Ramírez.

El guión de este “drama de espías” está basado en el libro de Fernando Morais “The Last Soldiers of the Cold War: The Story of the Cuban Five” (Los últimos soldados de la Guerra Fría: La historia de los Cinco de Cuba”.

Según la información de “Variety”, “The Wasp Network” está situada en los años 80 y 90, cuando el gobierno cubano se infiltró en organizaciones anticastristas en Estados Unidos.

El libro narra la historia de 14 espías cubanos y cómo fueron desenmascarados y procesados en EU. Cinco de ellos fueron condenados a prisión por espionaje y asesinato.

Wagner Moura es el intérprete de Pablo Escobar en la serie “Narcos” de Netflix.