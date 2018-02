Futuro ingeniero iniciá negocio con 22 dólares prestados

NUEVO LAREDO, TAM.- Con 200 dólares prestados, Rodolfo Cruz Torres inició un negocio en la sala de su casa; ahora tiene un local y surte a clientes de Estados Unidos y México.

De 23 años de edad, el propietario de Uniformes Cruz no se conforma con ser un empresario, en diciembre se graduará como ingeniero en Sistemas Computacionales, trabaja en una agencia aduanal y realiza trabajos de mantenimiento a computadoras.

A cuatro años de haber iniciado su empresa, Cruz Torres recuerda cuando surgió la idea de hacer uniformes, pues estudiaba en la Academia de fútbol Bravos, donde llegó a segunda división, y necesitaban uniformes para los jugadores.

“Hasta la fecha estoy enamorado del fútbol, y se dio la oportunidad de que un amigo me vendía playeras, yo trataba de conseguirlas porque jugaban como cinco equipos a la semana, y se me ocurrió la idea de por qué no vender uniformes y playeras.

“Pero no tenía la inversión, tuve que pedirle prestado a mi novia, y ella le pidió a su mamá, me tuvo mucha confianza y con 200 dólares empezamos”, explicó el emprendedor.

El equipo Xolos de la Liga Milenio fue su primer cliente con un pedido de 50 uniformes, los cuales recibieron a tiempo y con satisfacción, por lo que a partir de ahí surgieron más equipos interesados en su producto.

Ahora hace envíos para más de 50 clientes en ciudades como Laredo, San Antonio, Monterrey, entre otras.

“Más de tres años estuve vendiendo uniformes y playeras en la sala de mi casa, mucha gente iba, no a puntos medios porque la gente desconfía.

“Ya después el año pasado busqué un plus, iba pasando por aquí y vi este local. Gracias a Dios nos ha ido muy bien”, refirió.

Al principio es difícil el pago de renta y electricidad, sobre todo porque su negocio está en una avenida Importante, en Paseo Loma Real #56, en contraesquina de la Frutería Chapala, pero hasta el momento no ha tenido problemas porque tiene suficientes pedidos.

Aparte estudia en el Instituto Tecnológico una ingeniería en Sistemas Computacionales, por lo que su hermana lo ayuda con el negocio, ya que también labora en una agencia aduanal y en trabajos particulares de mantenimiento de equipos.

Su prioridad ahora es su negocio y la escuela, ya que tuvo que decidir entre su amor por el fútbol y su preparación académica.

“Mi hermana me ayuda y mis papás también, por lo pronto estoy aquí porque esto me está dando, estoy seguro que si sigo con el empeño, me dará más satisfacciones”, dijo.

Por último agradeció a su novia y su suegra por apoyarlo en su emprendimiento.

Uniformes Cruz está abierto de lunes a viernes de 12:00 a 19:00 horas, sábados de 9:00 a 17:00 horas y domingo cerrado.

Para información llamar al teléfono 717-6037 o celular 867 141-3598; también está disponible en Facebook como Uniformes Cruz.